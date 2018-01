As van hond Darco gestolen van kerkhof

Tessenderlo - Gert Vandermaesen uit Tessenderlo is hopeloos op zoek naar de assen van Darco, het hondje van zijn dochter Nikita die in 2013 overleed aan kanker. De urne van Darco werd gestolen van Nikita’s graf op het kerkhof Hoogveld in Tessenderlo. “Als er assen van een gezinslid gestolen worden, al is het een hond, dat doet pijn”, zegt Gert.

Het was Gert zelf die als eerste merkte dat Darco’s urne van het graf van zijn dochter was verdwenen. Hij vroeg zoon Nicolas om er op Facebook melding van te maken, in de hoop de verdwenen urne ...