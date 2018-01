Dankzij deze hybride schepen staat er minder verkeer op de E313 en E34

Bocholt -

Vanaf augustus varen de eerste volledig elektrisch aangedreven binnenschepen geruisloos over het kanaal Bocholt-Herentals richting Antwerpse haven. Een primeur voor het Nederlandse Port-Liner, dat de e-binnenschepen in de vaart brengt. Door de inzet van vijf hybride containerschepen op het traject tussen Antwerpen en de terminal in Budel-Weert worden jaarlijks 23.000 vrachtwagenritten uitgespaard: minder uitstoot en minder verkeer op E313 en E34.