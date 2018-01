BRUSSEL - Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York heeft op drie plaatsen de noodtoestand afgekondigd, zo liet hij donderdag via Twitter weten.

De noodtoestand is van kracht in New York City, alsmede het aangrenzende Westchester en Long Island.

De gouverneur waarschuwde dat het “niet om een gewone storm gaat”. Hij riep zijn inwoners op niet de weg op te gaan al dit niet nodig is. “Wees voorzichtig en blijf veilig”.