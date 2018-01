Vlaams koppel boekt luxereis naar Djerba maar keert zwaar bedrogen terug: “Vies en versleten”

Een tiendaagse luxereis naar Djerba, dat hadden Willy en Rita uit Dendermonde wel verdiend na maanden hard werken. Maar nog voor hun vertrek begon de miserie al. “Mijn ouders zijn uiteindelijk in een schamel hotel terechtgekomen waarvan de totaalwaarde wellicht lager lag dan de kostprijs van de reis”, reageert hun dochter Bauwdyna woedend.

Een topaanbieding op de reiswebsite Voyage Privé: tien dagen luxereis naar het Tunesische eiland Djerba, en dat voor 1.700 euro. Het aanbod was te mooi om te laten liggen, zo dacht Bauwdyna Van Haver. Dus boekte ze op één dag twee reizen via de reisorganisatie: één voor haar, en één voor haar ouders Willy en Rita. “Ik heb beide reizen op een verschillende naam en voor een verschillende periode geboekt, om misverstanden vermijden. Maar op 15 september ontving ik plots een mail van Voyage Privé dat het hotel in Djerba volzet was. Pas na enkele dagen kwam ik te weten dat het eigenlijk over de reis van mijn ouders ging. Daar liep het dus al mis: waarom lieten ze dat aan mij weten, en niet aan mijn ouders”, vraagt Bauwdyna zich af.

Haar ouders mochten kiezen uit andere hotels, en kregen ter compensatie ook nog een excursie en een wellness cadeau. Maar dat hebben ze geweigerd. “Op 20 september, drie dagen voor hun afreis, kreeg ik nogmaals het bericht van Voyage Privé dat ze de reis niet meer konden aanbieden omdat het hotel volzet was en dat mijn ouders het volledige bedrag terugbetaald zouden krijgen. Maar amper enkele uren later kreeg mijn vader een telefoontje dat de reis toch kon doorgaan. Iets later heeft het reisbureau ook nog eens via mail bevestigd dat ze honderd procent garant stonden voor het verblijf. Mijn ouders zijn dus op 23 september tegen beter weten in vertrokken.”

Foto: Tripdadvisor

Vies en versleten interieur

En dat hadden ze volgens Bauwdyna beter niet gedaan. “De problemen begonnen al vlak nadat ze geland waren in Tunesië. De voorziene transfer van de luchthaven naar het hotel, het Sensimar Palm Beach Palace, was niet aanwezig. Ze zijn dan maar op eigen houtje naar hun verblijfplaats gereisd, maar daar waren ze niet op de hoogte van hun komst. Bovendien was het hotel volzet. Na een halve dag bellen met de klantendienst werden ze uiteindelijk overgebracht naar een hotel met een kamerprijs van 39 euro per nacht. Vies, versleten interieur en een buffet dat niet om aan te zien was, laat staan ervan te eten.”

Uiteindelijk kregen haar ouders een nieuw hotel toegewezen, het Club Calimera Yati Beach. “Maar nog steeds niet van het kaliber dat ze origineel geboekt hadden. De totaalwaarde van het gebouw lag wellicht zelfs lager dan het bedrag dat mijn ouders voor de reis betaald hebben. Bij aankomst moesten mijn ouders zelfs 988 euro voorschieten om in dat hotel te mogen blijven. De overschrijving van Voyage Privé naar dat hotel was namelijk verkeerd gelopen.”

Links: de droomsuite die het koppel geboekt had. Rechts: de kamer waar het koppel de rest van de vakantie moest doorbrengen. Foto: Tripadvisor

Telefoon afgesloten

Willy en Rita zijn tot het einde van hun reis in het hotel gebleven en keerden op drie oktober terug naar ons land, met alles behalve een koffer vol aangename reisherinneringen. Eenmaal in België volgde er een nieuwe koude douche. Het telefoonabonnement van Willy werd afgesloten omdat hij bijna achthonderd euro telefoonkosten had gemaakt in het buitenland.

Op een fikse schadevergoeding kan het koppel alvast niet rekenen. “We kregen wel een kortingsbon van 150 euro voor een volgende reis met Voyage Privé. Uiteraard hebben we dat geweigerd. Vervolgens boden ze ons aan om de verblijfkosten terug te betalen, verminderd met de 988 euro die ze eerder al betaald hadden. Dat slaat natuurlijk op niets, want dat bedrag zou inbegrepen moeten zijn in de reis die we geboekt hadden. In totaal hebben we slechts 401 euro compensatie gekregen, waaronder een deel voor onze telefoonkosten.”

Klacht bij Test-Aankoop

Maar om een schadevergoeding is het Bauwdyna intussen al lang niet meer om te doen. “Het zou fijn zijn mocht Voyage Privé haar fout toegeven en bevestigen dat het effectief de reis niet kon aanbieden. Want de reis die wij onlangs naar Djerba hebben gemaakt, was wel prima in orde. Het is dus doodjammer dat de reisorganisatie wéét dat een reis niet in orde is, en toch zijn klanten laat vertrekken. Het is mij dus vooral een princiepskwestie geworden”, foetert ze.

Van een paradijstuin naar een terras met kunstgras: het was niet het uitzicht Willy en Rita op hadden gehoopt. Foto: Tripdavisor

Bauwdyna diende in naam van haar ouders een klacht in bij Test-Aankoop, waar de zaak momenteel wordt bekeken. “Het is niet de eerste keer dat we in contact komen met Voyage Privé”, zegt Simon November van Test-Aankoop. “Ze hebben ons al vaak beloofd dat ze voortaan de wet zullen respecteren en aan iedere gedupeerde klant de reis en de gemaakte onkosten ten gevolge van de misleiding volledig zullen terugbetalen. Maar deze zaak bewijst opnieuw dat de organisatie zijn belofte niet nakomt. We proberen nog een minnelijke schikking uit de brand te slepen.”

Volgens het consumentenblad kan het koppel alleszins op eigen houtje een volledige terugbetaling van alle sommen vragen én een schadevergoeding. “Aangezien het om een klant van ons gaat, kunnen we hen daarin juridisch advies geven”, zegt November. “Bovendien kunnen ze dit best ook melden aan de sociale inspectie via hun meldpunt omwille van misleiding. Deze kan boetes opleggen en zelfs een dossier aan het parket overmaken.”

Toen onze redactie Voyage Privé contacteerde met de klacht van Willy en Rita, was hun reactie kort: “Het dossier is in behandeling bij de juridische afdeling en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.”