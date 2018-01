CD&V wil antikraakwonen promoten in Vlaanderen

BrusselCD&V wil het makkelijker maken om tijdelijk in leegstaande panden te gaan wonen. “Vandaag kan dat al, maar het ontbreekt aan een goed wettelijk kader, waardoor leegstandsbeheer in Vlaanderen nog altijd relatief onbekend is”, zegt Vlaams parlementslid An Christiaens. “Nochtans staan in heel Vlaanderen meer dan 23.000 panden leeg. Tijdelijke bewoning kan verloedering tegengaan en het biedt ook bescherming tegen het actuele probleem van kraken.”