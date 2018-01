Sint-Truiden - In 1997 was Helga Stevens, afkomstig uit Sint-Truiden, de allereerste dove advocate van ons land. “Vermoedelijk zelfs in heel Europa”, zei ze toen. Dat laatste zou ze tegenwoordig kunnen checken, want ze heeft beroepshalve wel wat met Europa. Al is ook dat slechts een deel van haar visitekaartje. Twintig jaar geleden twijfelde Helga Stevens nog tussen “iets in de non-profitsector” of “een soort wetswinkel voor dove mensen”. Tegenwoordig is het allemaal wat meer geworden. Veel meer.

U hoort nog van hen, 20 jaar later

Exact 20 jaar geleden stelde onze krant vijftig jonge Limburgers voor in de reeks ‘U hoort nog van hen’. De selectie was divers - van autopiloot over modeontwerper ...