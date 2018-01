Slechts één ontsnapping uit Belgische gevangenissen in 2017

Er is vorig jaar slechts één gedetineerde in geslaagd om uit een Belgische gevangenis te ontsnappen. Dat blijkt donderdag uit gegevens van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen.

Het lage aantal ontsnappingen is in overeenstemming met de cijfers van de voorgaande jaren. Want ook in 2015 (één) en 2016 (nul) wisten nauwelijks gedetineerden uit een gesloten penitentiaire inrichting te ontsnappen.

De enige ontsnapping van 2017 deed zich op 26 februari voor uit de gevangenis van Lantin, in de provincie Luik. Mustapha Iken wist toen, met de hulp van drie gewapende medeplichtigen, via een ladder over de gevangenismuur te klimmen. Iken is overigens nog altijd voortvluchtig. Hij prijkt momenteel op de “most wanted”-lijst van de meest gezochte voortvluchtige veroordeelden van België.

Eind februari arriveerde een commando aan de gevangenis van Lantin en stak een auto in brand. Daarmee probeerden ze de politie op te houden. Meteen daarna knippen ze een gat in de omheining. Ze plaatsen een ladder tegen de gevangenismuur en gooien een touwladder naar beneden.

Op dat moment waren er vijftig tot honderd gedetineerden op de wandeling, die in de gaten werden gehouden door twee of drie cipiers.

Gewapende overvallen

De gevluchte gedetineerde kroop bij zijn handlangers in de auto en verdween. Enkele kilometers verder staken ze midden in de nabijgelegen dorpskern een tweede auto in brand.

Mustapha Iken zat onder meer een straf van tien jaar effectief uit wegens gewapende bankovervallen. Samen met andere bendeleden beroofde hij in 2007 verschillende bankkantoren in Oupeye, Herstal en Dalhem. Iken werd beschouwd als de leider van de bende, die altijd zwaar gewapend toesloeg. In een appartement dat ze huurden vond de politie onder meer een M16-machinegeweer, kogelvrije vesten, en pistolen.