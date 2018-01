OPROEP. Duizenden Vlamingen vast in de Alpen

Het gure winterweer in de Alpen dreigt het einde van de skivakantie van duizenden Vlamingen in het honderd te laten lopen. Door de storm die sinds gisteren over de bergen trekt, raken ze mogelijk niet op tijd thuis. Volgens VTM NIEUWS kreeg reisbijstandsorganisatie Touring in vergelijking met vorig jaar al 20 procent meer oproepen uit de skigebieden.

Een hevige storm waait sinds woensdag over de Alpen, waardoor de sneeuw er enorm dik ligt en veel skigebieden al moesten sluiten door de sneeuw én de harde wind. Vervelend voor de duizenden Vlamingen die er op skivakantie zijn. Maar nog vervelender is dat de wegen er ook afgesloten zijn, waardoor terugkeren naar huis voorlopig een utopie is.

Bij Touring kwamen al 20 procent meer oproepen binnen vanuit skigebieden dan vorig jaar. Zo ook vanuit het Zwitserse Saas-Almagell, waar de Vlaamse Patricia Waerniers met haar drie kinderen vastzit. “Het is het laatste dorpje in het dal”, zegt ze aan VTM Nieuws. “Wegens lawinegevaar kan je de weg naar beneden niet meer nemen. Tot morgenochtend blijft alles al zeker dicht.”

“De mensen vragen zich af hoe ze zich gaan kunnen verplaatsen”, zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe. “Maar ook hoe ze thuis gaan geraken.”

Ook nieuwsanker Goedele Wachters zit vast in de Alpen, meer bepaald in het Zwitserse Saastal. “De skiliften zijn allemaal dicht, er is te veel sneeuw gevallen. Ook de toegangswegen naar het dal zijn dicht. Het is afwachten of we morgen naar huis kunnen”, zegt ze in een filmpje. Intussen bouwt ze een iglo in plaats van te skiën. “Ook gezellig en winters, toch?”

Haar Radio 2-collega Sven Pichal zit dan weer vast in een zijdal van het Rhônedal in Zwitserland. “De ene toegangsweg naar hier is vrij nauw en smal en die wordt wel vaker afgesloten. Dat is nu ook het geval omdat het risico op lawines te groot is geworden.”

“De daken kreunen hier onder ruim één meter sneeuw. Het skigebied is niet toegankelijk, wat vrij uitzonderlijk is voor deze tijd van het jaar. Maar het heeft hier dan ook weken onafgebroken gesneeuwd. Enkel op nieuwjaar was het even droog, en vandaag is het beginnen te regenen. Voorlopig houden we het hier op voorzichtige wandelingen en gezelschapsspelletjes.”

Het weer zou de komende dagen steeds beter moeten worden, maar het gevaar op lawines blijft.