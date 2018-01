Rode Kruis-Vlaanderen zoekt dringend bloeddonoren

Brussel - Rode Kruis-Vlaanderen zoekt dringend mensen die bloed willen geven. De organisatie kampt met een te lage bloedvoorraad, een traditie tijdens de eindejaarsperiode en bij de start van het nieuwe jaar. Maar extra factoren nu waren het verlengde weekend van nieuwjaarsdag en het stormweer van de voorbije dagen, luidt het donderdag in een mededeling.

Vooral de bloedvoorraad van negatieve bloedgroepen is dezer dagen verre van op peil. Bovendien heeft de lagere opkomst van bloeddonoren effect op de voorraad bloedplaatjes. Die kunnen apart gedoneerd worden in de donorcentra, maar ze worden ook uit de ‘gewone’ bloedgiften gehaald.

Bloedplaatjes zorgen er onder andere voor dat bloed stolt als dat nodig is. Bij patiënten met leukemie of kanker kan het bloedplaatjesniveau zo laag zakken door de chemotherapie die ze krijgen, dat er spontane bloedingen kunnen optreden. Bloedplaatjes toedienen is dan levensnoodzakelijk. Ook bij massaal bloedverlies worden bloedplaatjes toegediend.

Rode Kruis-Vlaanderen vraagt om tijdens de laatste dagen van deze kerstvakantie nog bloed te komen geven. Waar en wanneer je bloed en -plaatjes kunt geven, is te vinden op www.rodekruis.be.