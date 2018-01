Online e-sigaretten besteld? De douane heeft ze onderschept

Wie vanuit ons land elektronische sigaretten of navullingen online besteld heeft, zal die niet (snel) geleverd krijgen. Zodra ze de grens overkomen, vaak uit Azië of Amerika, neemt de douane ze zo goed als allemaal in beslag. De e-sigaretten zijn illegaal omdat ze niet voldoen aan de Belgische wetgeving.

Het gebruik van elektronische sigaretten is niet verboden in ons land, maar toch is het gros van de aangekochte aankopen illegaal. Zo opende de Volksgezondheidsinspectie vanochtend ruim 400 pakjes met daarin e-sigaretten en navullingen, allemaal online gekocht en bijna allemaal niet conform onze regelgeving.

Lijkt op snoep

“De etikettering voldoet vaak niet aan de normen,” zegt Paul Van Den Meerssche, inspecteur bij de Volksgezondheidsinspectie, in een reportage van VTM. Hij toont een kleurrijke navulling van elektronische sigaretten. “Hoewel het verboden is om afbeeldingen van fruit op de verpakking te plaatsen, zien sommige producten er toch uit als een fruitsnoepje. Dat trekt kinderen aan.”

Wie legaal e-sigaretten wil kopen, doet dat beter in gespecialiseerde winkels. Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Maar dat is niet het enige probleem. Bijna de helft van alle online aangekochte e-sigaretten informeert niet voldoende over de hoeveelheid nicotine en de gevolgen ervan. Maar liefst 62% voldoet zelfs niet aan de veiligheidsvoorschriften. En als er wel voldoende informatie op te vinden is, dan is dat vaak niet in een van onze drie landstalen. “Er is vaak geen enkele waarschuwing in het Nederlands, Frans of Duits,” beaamt Van Den Meersche. Bovendien moet er ook een vermelding zijn van de verantwoordelijke binnen Europa, en ook dat is zelden het geval. “Die vermelding is verplicht want indien er accidenten zijn, moet men onmiddellijk met die mensen contact kunnen opnemen.”

Gespecialiseerde winkels

De Volksgezondheid en de douane controleren alles nu al een jaar, de wetgeving rond e-sigaretten werd namelijk verstrengd op 17 januari 2017. “De producten uit Azië en Amerika zijn al sinds het begin niet conform met onze regelgeving, maar ook na een jaar zien we geen vooruitgang.” Wie legaal e-sigaretten wil kopen, doet dat dus beter niet online maar gewoon in gespecialiseerde winkels.