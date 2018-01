Bekend Belgisch model laat zien hoe ze zich volledig kaal scheert

Het Belgische model Gaëlle Garcia Diaz, dat in het verleden werd gelinkt aan Rode Duivel Marouane Fellaini, heeft haar lange bruine lokken vaarwel gezegd. Dat deed ze op een nogal radicale manier door er de tondeuse in te zetten. In een nieuwe vlog op haar YouTube-kanaal legt de Brusselse uit waarom ze voor dit kapsel kiest.

“Het is behoorlijk koud. Brr, ik heb mijn haar eraf geschoren”, zegt de 29-jarige vrouw aan het begin van het filmpje. “Ik heb de hele zomer getwijfeld om het te doen. Ik had altijd al een moeilijke relatie met mijn haar en heb er werkelijk alles mee gedaan. Ik ben blondine geweest, brunette en ik was zelfs ooit roodharig. Ik heb mijn haar geverfd, ontkleurd en weer geverfd. Ik heb extensions gehad, een permanent, en dan weer exensions. Ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Maar om heel eerlijk te zijn: ik kan me mijn originele haarkleur niet eens meer herinneren”, klinkt het.

Kanker

“Mijn haar was gewoon onbehandelbaar geworden. Daarnaast is de vrouw van mijn broer getroffen door kanker. Zij heeft haar prachtige lange prinsessenlokken noodgedwongen moeten afscheren en dat was niet makkelijk. Met deze actie wil ik haar steunen en bewijzen dat een vrouw haar schoonheid niet te danken heeft aan haar haren. De vrouwelijkheid zit hem in de lach, de blik en in het charisma van de persoon”, gaat ze verder. “Maar wat is schoonheid eigenlijk? Als ik kijk naar de reacties onder mijn Instagram-foto, gaande van “het past je niet” tot “het is ronduit verschrikkelijk”, snap ik dat mijn schoonzus bang was van wat anderen vinden.”



Mooie schedel?

“Als je geen haar meer hebt, ben je zowaar verplicht om uit te leggen waarom. Het is eigenlijk nooit een goed moment om als vrouw met een broske rond te lopen. Ik heb me natuurlijk afgevraagd of mensen zouden denken dat ik ziek was en zelfs of ik überhaupt een mooie schedel heb. Maar naast de steun die ik bied aan mijn schoonzus, wil ik mijn eigen haar - zonder chemische producten - opnieuw leren kennen. Sinds ik dit filmpje online heb geplaatst, heb ik trouwens al veel lovende mails ontvangen van volgers die helaas tegen kanker vechten en zich niet goed voelen."

Nieuw jaar, geen haar

En nu? Dat weet Diaz nog niet. “Misschien laat ik mijn haar gewoon weer groeien, misschien scheer ik het er over enkele weken weer helemaal af. Wat daarna volgt, zo rond 6:30 minuten, zijn beelden van de eerste momenten van het nieuwe jaar. Daarop is te zien hoe eerst haar lange paardenstaart eraf gaat. Haar korte coupe wordt vervolgens bijgewerkt met een schaar en uiteindelijk een tondeuse. “Het is bizar om je eigen schedel voor het eerst te zien”, zegt ze al lachend.

Diaz is niet de eerste die voor een kaal kopje gaat. In Hollywood is de stijl - al dan niet voor een filmrol - al langer populair. actrices Kate Hudson, Cara Delevingne en Kristen Stewart waren haar voor. Ook het Belgische naaktmodel Marisa Papen koos voor deze stijl.