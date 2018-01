Blair wil dat Britten nog van mening kunnen veranderen

Brussel - De Britten moeten nog van gedachten kunnen veranderen over het vertrek uit de Europese Unie. Dat stelt oud-premier Tony Blair donderdag in een nieuwjaarsbijdrage op de website van zijn denktank Tony Blair Institute for Global Change.

Dit jaar moet duidelijk worden onder welke voorwaarden Groot-Brittannië de Unie zal verlaten. Dat creëert volgens Blair een nieuwe situatie. “Toen we in 2016 gingen stemmen, wisten we dat we tegen ons huidig lidmaatschap van de Europese Unie gingen stemmen, maar we kenden onze toekomstige relatie met Europa niet. Dat is alsof je bij verkiezingen enkel zou moeten antwoorden op de vraag of je van de regering houdt. Dan zouden er weinig regeringen herverkozen worden.”

Eenmaal het alternatief voor lidmaatschap van de Unie duidelijk is, “zouden we het recht moeten hebben om opnieuw na te denken, hetzij via het parlement of een verkiezing, hetzij via een nieuw referendum waarbij ditmaal gestemd zal worden met kennis van het alternatief voor lidmaatschap”, aldus de oud-premier, die ook interviews gaf aan verscheidene Europese kranten. Hij vraagt de Europeanen om “een open geest” te bewaren voor het geval “de Britten van mening zouden veranderen”.

Het is al langer bekend dat Blair gekant is tegen de brexit. “We begaan een vergissing die de wereld niet begrijpt en die toekomstige generaties ons niet zullen vergeven”, meent de vroegere eerste minister, wiens populariteit in eigen land een flinke duik heeft genomen sinds de Britse deelname aan de invasie van Irak in 2003.

Blair vindt dan ook dat zijn Labour-partij een strategische vergissing maakt door de brexit te steunen. De huidige, meer links georiënteerde partijleider Jeremy Corbyn aanvaardde het resultaat van het brexit-referendum van 2016 en beperkt zich momenteel tot het bekritiseren van de brexit-koers van de conservatieve regering van Theresa May. “Ik ben het strategisch oneens met het standpunt van Labour, maar ook tactisch is het een vergissing”, stelde Blair, die meent dat Labour met een uitgesproken verzet tegen de brexit sterker oppositie zou kunnen voeren.