Mama in spe legt uit waarom ze zo'n klein buikje heeft

Op de zwangerschapsfoto's van de Australische Yiota Kouzoukas (29) lijkt slechts een beginnend babybuikje zichtbaar, maar niets is minder waar. De mama in spe verwacht nu elk moment haar kleine spruit. Haar minieme buikje heeft ze daarentegen te danken aan een gynaecologische aandoening waarbij haar gekantelde baarmoeder gedurende de eerste maanden van de zwangerschap naar binnen toe groeide.

De Australische ontwerpster Yiota Kouzoukas lijkt op foto slechts enkele maanden zwanger, maar kan in principe nu elk moment gaan bevallen. Haar kleine babybuikje heeft ze echter niet te danken aan een rigoureus dieet of trainingsschema, maar aan een gynaecologische aandoening waar ze al tientallen jaren mee kampt. Haar endometriose zorgde er voor dat ze pas zwanger kon worden na een operatie, waarbij alle endometrioseletsels werden verwijderd en haar baarmoeder verankerd werd in haar onderlichaam.

'Tijdens de eerste vier maanden van mijn zwangerschap was mijn baarmoeder gekanteld, waardoor hij niet uitzette naar buiten toe maar naar binnen toe", vertelt Yiota Kouzoukas aan de Australische krant Daily Mail. "Pas na vier maanden kantelded mijn baarmoeder uitiendelijk en begon hij naar buiten toe te groeien. Daarnaast zorgden mijn baarmoederligamenten er door het littekenweefsel voor dat mijn baarmoeder niet sterk naar buiten kan groeien."