Lady Gaga deelt nieuwjaarswensen uit in bikini

Op woensdag bracht Lady Gaga haar nieuwjaarswensen over vanop een zonnige bestemming in bikini. Onder de bikinifoto schreef de zangeres: "Gelukkig nieuwjaar. Op geluk, gezondheid en liefde. En de eenvoud van de prachtige, onvergetelijke natuur." Zelf is ze op de foto te zien in een witte bikini met string, die erg weinig aan de verbeelding over laat en haar vrouwelijke vormen netjes in de kijker plaatst.