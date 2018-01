Electrabel begrijpt verwijten over slecht onderhoud Doel 3 niet

Uitbater Engie Electrabel begrijpt de verwijten van het FANC niet goed. Volgens de nucleaire waakhond kan Electrabel een gebrek aan onderhoud verweten worden aan de reactor Doel 3.

Concreet verwijt het FANC uitbater Engie Electrabel gebrekkig onderhoud van beton in een bunker met noodmateriaal voor de kerncentrale Doel 3.

Maar Electrabel begrijpt de verwijten niet, aldus woordvoerder Olivier Desclee. “We voeren regelmatig revisies door van de reactoren. Dat is lang op voorhand afgesproken. We voeren de afgesproken inspecties door op afgesproken tijdstippen. Waarom wordt ons dan onvoldoende onderhoud verweten?”, klinkt het bij de uitbater van de kerncentrales.

Het bedrijf bevestigt dat tijdens zo’n inspectie is gebleken dat betonwerken nodig zijn. “Hadden we dat vroeger moeten doen, dan hadden we dat wel gedaan”, verzekert de zegsman.