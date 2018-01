Australië wil grootste exporteur van medicinale cannabis ter wereld worden

Australië wil wereldwijd de grootste exporteur worden van medicinale cannabis. Dat heeft minister van Volksgezondheid Greg Hunt donderdag aangekondigd, nadat het land de export van cannabis had goedgekeurd.

De export zal de groeiende binnenlandse markt versterken en internationale patiënten helpen, aldus Hunt aan het Australische persagentschap AAP. “Ons doel is zeer duidelijk: Australische boeren en fabrikanten de beste kans geven om wereldwijd de nummer één te worden in de export van medicinale cannabis.”

In 2016 legaliseerde de Australische federale overheid de toegang tot in Australië gekweekte medicinale cannabis. Het was uiteindelijk aan de deelstaten om te beslissen of zij ook zouden overgaan tot legalisering, en dat gebeurde uiteindelijk in Victoria en New South Wales. Volgens de federale gezondheidsautoriteiten hebben al 350 patiënten Australische medicinale cannabis gebruikt.

Door de aankondiging van Hunt stegen de aandelen van cannabisproducenten op de Australische beurs tot een nieuwe recordhoogte. Volgens de CEO van Cann Group zal het bedrijf zich door de nieuwe wet op wereldschaal kunnen profileren. “Ik denk dat er globaal gezien een tekort is, dus er gaat ruimte zijn voor verschillende spelers”, aldus de CEO van Cann Group, waarvan de beurskoers donderdag met 28 procent de hoogte inging.

In België is medicinale cannabis sinds maart 2016 te koop, maar enkel via de ziekenhuisapotheek. Eigen kweek is verboden.