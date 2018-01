Koningin Rania deelt familieportret via Instagram

Koningin Rania heeft naar aanleiding van het nieuwe jaar een familiefoto van de Jordaanse koninklijke familie op haar Instagramaccount geplaatst. Zo maakte ze meteen van de gelegenheid gebruik om alle onderdanen van het land een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Haar dochter Iman ontbreekt op de foto, omdat ze momenteel in Washington verblijft voor haar studies.

Koningin Rania (47) deelde een familieportret op haar Instagramaccount om het nieuwe jaar in te leiden, maar één gezinslid ontbreekt op de foto. Prinses Iman (21) verblijft immers momenteel in Washington voor haar studies en bracht de feestdagen niet bij haar familie door. Het is de allereerste keer dat de prinses niet op het jaarlijkse familieportret staat.

In het midden van de foto zien we koningin Rania en koning Abdullah II, omringd door hun drie andere kinderen. Kroonprins Al Hussein Bin Abdullah II (23) bevindt zich aan de rechterzijde van zijn vader, prins Hashem (12) aan de linkerzijde van zijn moeder en prinses Salma (16) staat helemaal achterin.

Op de onderstaande foto is prinses Iman samen met haar ouders en jongere zus te zien.