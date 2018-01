Wordt Courtois best betaalde doelman ter wereld? “Sta erg dicht bij nieuw contract”

Thibaut Courtois staat dicht bij een nieuw contract bij Chelsea, zegt hij zelf. Dat zou van onze landgenoot de best betaalde doelman op deze planeet maken. De Rode Duivel hintte ook op een langer verblijf van de aan Real Madrid gelinkte Eden Hazard in Londen.

Thibaut Courtois blonk woensdagavond uit in duel tussen Arsenal en Chelsea en werd daarna druk gesolliciteerd door de Britse pers. Onze landgenoot kreeg ook veel vragen over de onderhandelingen over zijn nieuwe contract. Dat zou hem 230.000 euro per week opleveren en van hem de best betaalde doelman ter wereld maken -met De Gea (225.000 euro als nummer twee), maar onze nationale nummer één wordt ook al lang gelinkt aan Real Madrid.

Akkoord komt eraan

“Het is nog maar net nieuwjaar geworden, dus we wachten nog enkele weken voor we aan tafel gaan zitten”, aldus de Rode Duivel, op dit moment nog tot 2019 onder contract bij de Blues. “Ik ben gelukkig bij Chelsea en een deal is in de maak. Of het een afleiding was? Niet voor mij. Ik ben kalm en gefocust op Chelsea. Ik ben hier gelukkig.”

Courtois kreeg ook vragen over Eden Hazard, zijn ploegmaat bij Chelsea. De kwieke dribbelaar wordt al lang aan Real Madrid gelinkt, maar ook hij zou gewoon op Stamford Bridge blijven. “Of Eden en ik elkaar aanmoedigen bij te te tekenen? Ja. Hij zegt dat hij tekent als ik dat ook doe, en ik zeg hem hetzelfde”, aldus Courtois. “Een speler als Eden verliezen zou slecht zijn voor de club. Eden is onvervangbaar. Met het geld dat hij zou opbrengen kan je vijf spelers komen, maar geen enkele zoals Eden. Het zou zijn alsof Barcelona Messi verliest of Real Ronaldo.”