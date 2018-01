Prins George heeft schattige bijnaam voor koningin Elizabeth

Prins George, het zoontje van de Britse prins William en zijn echtgenote Kate, heeft waarschijnlijk ’s werelds bekendste overgrootmoeder. Maar net als zo ongeveer elke (achter)kleinzoon ter wereld heeft de vijfjarige een schattige bijnaam voor zijn beroemde voorouder. Ook al is dat dan Elizabeth II, de langst regerende monarch op de aardbol...

Prins William en zijn echtgenote Kate doen veel moeite om hun kinderen een gewone kindertijd te bezorgen, ondanks de royale aandacht die het koningshuis in Groot-Brittannië geniet. En hoewel het hen verboden is om “beste vriendjes” te maken op school, blijven het gewone kinderen. Niet verwonderlijk dus dat de kleine George een goede band heeft met zijn overgrootmoeder.

In een special op de Britse televisiezender ITV gaf mama Kate een kleine blik achter de schermen van het olijke duo: “Hij noemt haar Gan-Gan. Ze laat altijd een klein cadeautje achter in zijn kamer als we op het paleis verblijven, dat bewijst hoe graag ze haar familie ziet.”

Prins George’s koosnaam verschilt lichtjes van de naam die zijn vader prins William gebruikte voor zijn oma. Richard Kay, een voormalige verslaggever van de koninklijke familie, herinnert zich dat hij een gevallen William ‘Gary, Gary’ hoorde roepen. Toen hij vroeg wie Gary was, gaf de koningin antwoord terwijl ze William in haar armen nam. “Ik ben Gary. Hij heeft nog niet geleerd om granny te zeggen.”