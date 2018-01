Okra Alken zet 2018 in met kerststallenwandeling in Terkoest

Alken - Het nieuwe jaar wordt door Okra Alken traditioneel ingezet met een wandeling langs de kerststallen in de straten van Terkoest. Op tweede nieuwjaarsdag kwamen meer dan 100 wandelaars van Okra Alken en omstreken opdagen voor de kerststallenwandeling.

Een veertigtal wandelaars koos voor de tocht van vijf kilometer, de rest ging voor de wandeling van zeven kilometer. De weergoden waren Okra Alken gunstig gezind. De voorspelde regen bleef uit tot na de wandeling. Aan elke kerststal was een tussenstop met muzikale omlijsting. Wat niet mocht ontbreken was de glühwein en chocomelk halverwege de wandeltocht bij René in de Felsterstraat. Iedereen genoot daar van de lekkere choco en glühwein van de hand van deskundige Roland.

In het Gemeenschappelijk Centrum d’Erckenteel werden de wandelaars opgewacht met een lekkere koffie en een stuk taart van de plaatselijke bakkerij De Eik. Tijdens het bijbabbelen konden de aanwezigen genieten van een presentatie over de geplande reizen van Okra Alken in 2018. Okra Alken mag weer terugblikken op een zeer geslaagde activiteit.

Het foto-album van de wandeling kan bekeken worden op de website van Okra Alken.