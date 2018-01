Oeps! Hebben de makers van ‘Familie’ iets over het hoofd gezien bij de opgraving van Guido?

Kijkers van Familie maken zich op voor één van de spannendste afleveringen van het jaar. In de extra lange midseizoensfinale die vrijdag gepland staat, lijkt het er sterk op dat de kist van Guido Van den Bossche zaliger wordt opgegraven. Alleen: was Guido achttien jaar geleden niet gecremeerd?

De uitvaart van Guido in 1999 Foto: VTM

Enkele aandachtige kijkers merkten in een oud overlijdensbericht uit 1999 op dat Guido Van den Bossche, het personage gespeeld door Karel Deruwe dat achttien jaar geleden overleed, wel degelijk gecremeerd werd. Van een opgraving van zijn kist, zoals de trailer van de aflevering van vrijdag suggereert, kan dan ook onmogelijk sprake zijn.

Achttien jaar geleden stierf Guido Van den Bossche een gruwelijke dood op Malta. Het overlijdensbericht werd destijds in de kranten afgedrukt ter promotie van de aflevering met Guido Van den Bossches uitvaartplechtigheid en wordt nu druk gedeeld op sociale media met bijschriften als “Een blooper van je welste”. “Hoe gaan jullie iemand die gecremeerd is laten opgraven?” vraagt iemand. “De verhaallijn klopt niet meer”, reageert iemand anders.

Foto: VTM

“De plechtige uitvaartmis en crematie vonden plaats in aanwezigheid van vele Familieleden”, staat er duidelijk te lezen. Hebben de makers iets over het hoofd hebben gezien of wordt de aflevering van vrijdag nóg verrassender dan we al dachten?

Op de Facebookpagina van Familie verscheen na het verschijnen van dit artikel alvast een knipoog naar het scenariële foutje. “We zijn er eindelijk achter gekomen waarom onze Van den Bossches allemaal aan geheugenverlies lijden”, klinkt het daar, naast een filmpje waarin de personages ‘Men in Black’-gewijs belaagd worden met een neuralyzer. Of de betrokken schrijver gecremeerd dan wel begraven zal worden, wordt er niet bij vermeld.