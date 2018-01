Elke dag wordt Sarah tegengehouden voor selfies omdat ze zo sterk op Meghan Markle lijkt

Ze is een jaar jonger dan Meghan Markle, ook actrice en begaan met het goede doel. Maar haar voornaamste gelijkenis is met Meghan is uiteraard haar uiterlijk. Elke dag wordt Sarah ettelijke keren tegengehouden omdat mensen een selfie willen met de verloofde van prins Harry.

“Sinds de verloving en de nooit aflatende persaandacht voor Meghan en Harry word ik vaak tegengehouden door vreemden”, vertelt de 35-jarige Sarah Mhlanga. “Mensen in de supermarkt, moeders en vaders aan de schoolpoort en gepensioneerden, ze willen me allemaal vertellen dat ik zo hard op haar lijk, of me vragen of ik Meghan ben.”

“Zelfs mijn dochter Mimi Raie en zoon Josiah wijzen me nu op magazinecovers en vertellen me dat ik lijk op de dame bij prins Harry.”

Meghan Markle in de tuin van Kensington Palace. Zie jij de gelijkenis? Foto: AFP

Voor de koninklijke verloving had Sarah geen idee wie Meghan Markle was, maar nu wordt ze overstelpt met vragen voor interviews, modellenwerk, actes de présence of zelfs foto’s met lookalikes van prins Harry. Dat dat wel eens een mooie bijverdienste kan worden, beseft Sarah nu ook. Al wil ze de opbrengsten van dat werk wel gedeeltelijk doorstorten naar de liefdadigheidsorganisatie van haar moeder.

De voortdurende vergelijking met Meghan heeft echter nog een ander onverwacht gevolg. “Ik vond mijn neus vroeger niet mooi, ik wilde blond zijn en was niet blij met mijn gezicht”, vertelt ze aan The Sun. “Ik droeg ook veel make-up, maar Meghan heeft dat allemaal veranderd voor mij en me geholpen mezelf graag te zien.”

“Ze heeft zo’n natuurlijke look. Ze heeft er ook voor gezorgd dat ik er weer van houd om kleren te kopen. Ik kan online shoppen en weten dat bepaalde items er goed zullen uitzien omdat we hetzelfde kleurenprofiel delen.”

Ze geeft Meghan en Harry meteen ook goed advies: “Ik zou ze aanmoedigen om zo snel mogelijk aan kinderen te beginnen, ze zullen geweldige ouders worden en prachtige kinderen krijgen. Mijn kinderen zijn alvast het beste wat me ooit kon overkomen. Ze houden me met beide voeten op de grond en ze zijn beeldig.”