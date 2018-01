Ellie (18) vierde kerstavond nog met al haar vriendinnen. Niemand wist dat ze er drie dagen later niet meer zou zijn

Ellie Walsh (18) was een vrolijke tiener die graag naar feestjes ging. Dat was ook wat de jonge vrouw uit het Britse Lincoln op kerstavond deed, samen met haar beste vriendinnen. Alleen wist niemand - ook Ellie zelf niet - dat het haar laatste kerst zou worden.

Ellie Walsh stond vol plannen aan het begin van haar volwassen leven. Ze hield van feesten en zou binnenkort als receptioniste aan de slag gaan bij een advocatenkantoor, nadat ze er eerder als stagiaire had gewerkt. Alleen bleek de buikpijn waar ze al enkele jaren last van had veel ernstiger dan gedacht.

“We wisten helemaal niet hoe ziek Ellie was”, vertelt haar moeder Emma Walsh (37). “Ze had al enkele jaren buikpijn en vijf weken geleden pas toonde een scan aan dat ze een gezwel in haar maag had. Sinds 2014 hebben we al heel wat dokters gezien omdat ze gewicht verloor en pijn had in haar zij. Maar ze zeiden altijd dat er niets ernstigs aan de hand was en gaven haar pijnstillers.”

Foto: Facebook

Drie dagen nadat ze kerstavond vierde met haar beste vriendinnen, ging Ellie onder het mes om het gezwel te laten verwijderen. De operatie kende een verschrikkelijke afloop. “Toen ze me het nieuws vertelden, was ik in shock en begon mijn hoofd te draaien. Ik zag dat ze zelf ook aangedaan waren, maar ze hebben alles gedaan wat ze konden. Dit zou ik niemand ooit toewensen.”

Omdat niemand wist hoe erg ze eraan toe was, kreeg ook haar moeder niet de kans kreeg om naar behoren afscheid te nemen. “Ze stierf tijdens de operatie, maar vlak voordat ze binnen ging vertelde ik haar nog dat ik van haar hield en haar snel zou terugzien.”

Emma kreeg van de dokters te horen dat de tumor in de maag van Ellie waarschijnlijk kanker was. Zelfs als de operatie was geslaagd, dan nog had Ellie waarschijnlijk nog maar enkele maanden geleefd.

Hoewel de dood als een totale verrassing kwam, is haar moeder toch blij dat ze nog samen Kerstmis hebben kunnen vieren en dat haar dochter tot aan het einde een normaal leven heeft kunnen leiden. “Had ze geweten dat ze er zo erg aan toe was, dan had ze vast niet meer zo hard van het leven kunnen genieten als ze nu gedaan heeft.”