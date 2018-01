Maastrichtse Satudarah-leider blijft voorlopig in de cel

Het Maastrichtse Satudarah-kopstuk Paul ‘Olla’ M. blijft voorlopig achter de tralies. Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdag beslist.

M. zit net als de twee andere bestuursleden van Satudarah, Angelo M. en Xanterra M., al een poos vast. De drie worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie (de motorclub) die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. Een vierde verdachte, Michel B., is nog voortvluchtig.

Voorlopige hechtenis

Paul M. en Angelo M. kwamen in november even op vrije voeten, maar nadat het Openbaar Ministerie daar beroep tegen aantekende moesten de twee niet veel later alweer terug naar de gevangenis. Hun advocaten probeerden donderdag op een pro-formazitting de voorlopige hechtenis opnieuw van de baan te krijgen, maar de rechtbank ging daar niet in mee.