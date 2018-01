FOTO. Metershoge kliffen aan de kust door storm

De storm die gisteren door ons land trok, heeft de kust niet gespaard: overal doken opnieuw metershoge kliffen op. Het ruimen van die kliffen wordt een heus karwei. “Onze aannemers komen vroeger terug uit verlof”, klinkt het bij het AMDK.

Door de felle windstoten, met pieken tot 110 kilometer per uur, in combinatie met hoogwater werd gisteren aan de kust ook gewaarschuwd voor stormtij dat kon leiden tot overstromingen. In Blankenberge nam men het zekere voor het onzekere. Zowel het Oosterstaketsel als de kop van de pier werden afgesloten voor voetgangers en verkeer. De politie riep inwoners op om het strand te mijden. In het stadscentrum bleef de kerstmarkt gesloten uit veiligheidsoverwegingen. Op sommige plaatsen kwam het water uitzonderlijk hoog, maar de situatie bleef de hele dag onder controle.

Het woeste zeewater zorgde net als in december wel opnieuw voor metershoge kliffen langs onze Belgische kust. Vooral in Wenduine en Knokke-Heist waren de mooiste plaatjes te schieten. Maar ook Blankenberge kreeg te maken met klifvorming. Wandelaars moesten wel extra voorzichtig zijn. “De kliffen die gisteren werden vastgesteld, zijn hoger dan die van in december. Op enkele uitzonderingen na waren de grootste ongeveer anderhalve meter hoog”, aldus Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK).

“Onderhoud hoort erbij”

Met het ruimen van de kliffen kan nog niet begonnen worden. Gisteren bereikte het zeewater een peil van 5,65 meter. Vandaag wordt er bij hoogwater opnieuw 5,3 meter verwacht. “Door de weersvoorspellingen voor donderdag is nu al ruimen zinloos”, gaat Timmermans verder. “Hopelijk kunnen we vrijdag beginnen. De onderhoudsaannemers komen alleszins vroeger terug uit verlof.”

Na de winter wordt pas geëvalueerd hoeveel schade onze Vlaamse kust opliep en of er opnieuw extra zand moet opgespoten worden. “Het systeem van zandsuppleties voor onze kustbescherming is nog steeds een goede en duurzame oplossing”, sluit Timmermans af. “Het onderhoud van onze stranden hoort daar nu eenmaal bij.”