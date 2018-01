Straffe onthullingen in nieuw boek over Trump: Ivanka wil president worden, Melania doodongelukkig en Donald continu angstig

Volgende week verschijnt er een nieuw boek over de Amerikaanse president Donald Trump en de voorpublicatie doet nu al stof opwaaien. Het boek ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ biedt een kijkje achter de schermen en zou gebaseerd zijn op 200 interviews. Zo wil dochter Ivanka de eerste vrouwelijke president van Amerika worden en was Trump stomverbaasd over zijn overwinning.

Woordvoerster Sarah Huckabee Sanders labelde het boek intussen al als “trashy tabloid-fictie vol valse en misleidende verhalen in een triestige en wanhopige poging om relevant te zijn”. De Amerikaanse journalist Michael Wolff reageerde echter dat hij Donald Trump van aan zijn eedaflegging tot in zijn eerste jaar in het Witte Huis volgde en dus eigenlijk een zitje op de eerste rij had. Dit zijn enkele opvallende onthullingen uit het boek:

1. Trump had zijn overwinning niet verwacht

Volgens Wolff was Trump even verbaasd als de rest van de wereld toen hij in november 2016 gekroond werd tot nieuwe president. “Donald Jr. vertelde een vriend dat zijn vader keek alsof hij een spook had gezien. Melania was aan het wenen en niet van vreugde. Zij hoopte namelijk dat haar echtgenoot niet zou winnen en dat ze hierdoor uit de spotlights zou kunnen blijven. In minder dan een uur veranderde een stomverbaasde Trump eerst in een Trump vol ongeloof en dan in een doodsbange Trump. Uiteindelijk ontpopte hij even snel in een man die geloofde dat hij de overwinning verdiende en ook in staat was om president van de VS te zijn.”

2. Trump vindt het Witte Huis ‘eng’ en was niet tevreden met zijn eedaflegging

Trump zou zich volgens de Amerikaanse journalist niet op zijn gemak voelen in het Witte Huis: “Hij is er onrustig en vindt het er zelfs een beetje eng. Hij trekt zich meestal terug in zijn slaapkamer. Tijdens de eerste paar dagen wilde hij een tweede televisie op zijn kamer en een slot op de deur. Dat laatste viel niet in goede aarde bij de Secret Service die altijd toegang tot zijn kamer wil hebben.”

Tijdens zijn eedaflegging was er geen glimlach te bespeuren bij de president en dat kwam omdat hij zich eigenlijk niet amuseerde. “Hij was kwaad dat grote sterren hadden afgezegd, hij was niet blij met zijn overnachting in het Blair House en had voortdurend ruzie met zijn vrouw. Tijdens de dag zelf keek hij kwaad en geïrriteerd.”

3. Ivanka wil de eerste vrouwelijke president van Amerika worden

Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner zouden een deal gemaakt hebben over hun toekomst in het Witte Huis. Zo zal niet Hillary Clinton maar zijzelf de eerste vrouwelijke president worden. “Jared en Ivanka hebben tegen het advies in van iedereen in hun omgeving besloten om een rol op te nemen in het Witte Huis. Daarbij namen ze samen de beslissing: mocht zich in de toekomst ooit de opportuniteit voordoen, dan zou zij zich kandidaat stellen om president te worden.”

4. Ook Trumps familie lacht met zijn kapsel

Ivanka zou volgens Wolff in het openbaar af en toe spotten met het haar van haar vader: zo legt ze regelmatig tegenover anderen uit hoe het haar juist “ineen zit”. “Hij heeft een “eiland” op zijn schedel met daar een cirkel haar rond. Al die eindjes worden over het midden gekamd en dan terug. Met haarspray wordt het op zijn plaats gehouden.” De kleur van het haar zou volgens haar dan weer het gevolg zijn van een haarkleurproduct. “Hoe langer dat product erin blijft, hoe donkerder het haar.”

5. Veiligheidsadviseur Michael Flynn wist hoe problematisch Russische connectie was

De nationale veiligheidsadviseur van Trump, Michael Flynn, moest in februari vorig jaar opstappen wegens zijn banden met de Russen. In het boek staat geschreven dat hij op voorhand geweten zou hebben dat die banden voor problemen zouden zorgen. “Zijn vrienden zouden hem hebben gezegd dat geld aannemen van de Russen voor een speech geen goed idee was. Hij zou daarop geantwoord hebben dat het enkel een probleem zou zijn “als ze wonnen”.”

6. Trump eet vaak fastfood uit schrik vergiftigd te worden

Dat Trump graag geniet van een McDonald’s-maaltijd was al langer bekend, maar nu komt ook de ietwat ‘vreemde’ reden naar boven. Volgens Wolff zou de president namelijk bang zijn om vergiftigd te worden. “Als hij een bestelling plaatst bij een fastfoodrestaurant zou volgens hem niemand weten dat het voor hem is en hierdoor als veilig beschouwd worden.”