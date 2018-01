Schutter krijgt jaar 6 jaar cel in ‘fitnessmoord’: “Doodslag bewezen maar uitgelokt”

Schutter Tom K. krijgt 6 jaar effectieve celstraf in de zogenaamde “fitnessmoord”. Het openbaar ministerie eiste nochtans 15 jaar cel, maar volgens de rechter is doodslag “bewezen maar uitgelokt”. De dodelijke schietpartij in het West-Vlaamse Dadizele, deelgemeente van Moorslede, kostte op 15 augustus 2016 het leven aan een 20-jarige Antwerpenaar.

Drie West-Vlamingen - Tom K., Sven V. en Leander W. - en drie Antwerpenaren - Elias K., Maxim K. en Ilyas S. - spraken in de nacht van 14 op 15 augustus in Dadizele af om een kilogram cannabis te verhandelen. Volgens het Openbaar Ministerie wilden de Antwerpenaren de drugs roven, al ontkennen ze dat tot op vandaag. De West-Vlamingen namen desondanks een geladen wapen mee. “Omdat ze het zaakje niet helemaal vertrouwden”, klinkt het bij hen zelf. Zij staan onder meer terecht voor doodslag op Elias K., de twintiger die getroffen werd toen het vuurwapen afging.

Foto: gsd

Ook tijdens de pleidooien bleef Tom K. ontkennen dat er voorbedachtheid in het spel was of dat de man doelbewust geschoten heeft. “Sven V. was Toms boezemvriend. Toen hij geslagen werd met een matrak en de Antwerpse Maxim K. een alarmpistool trok, heeft mijn cliënt gereageerd door het vuurwapen te trekken. In het donker leek dat alarmpistool een echt pistool. Hij richtte eerst op Maxim, vervolgens in één beweging naar Elias, maar heeft nooit willen schieten. Het wapen is per ongeluk afgegaan”, pleitte Hans Beerlandt, de advocaat van Tom K. “Het was niet vooraf gepland om tot een handgemeen te komen. Als er normaal betaald was, was het nooit zover gekomen.” Daarmee doelde hij op het vals geld, dat de drie Antwerpenaren meebrachten op de afspraak.

Na een wijziging in de plannen ging de drugsdeal door in de Audi van de Antwerpenaren Foto: gsd

Ook Sven V. en Leander W. ontkennen dat er vooraf afgesproken was om te schieten. Zij staan terecht voor mededaderschap aan doodslag en riskeren respectievelijk twaalf en vijf jaar cel. Het parket wees Sven V. aan als spilfiguur in de drugsdeal, al werd dat wordt door V. zelf ten stelligste ontkend. “Hij stond op dezelfde hoogte als Tom K. Het is wel waar dat hij de contacten legde met de Antwerpenaren”, aldus zijn raadsman Frank Scheerlinck.

De twee Antwerpenaren werden vervolgd voor inbreuken op de drugswet en poging diefstal met geweld (de ripdeal), Tobias D. omdat hij zijn sleutel afgaf zodat de deal bij hem thuis zou kunnen doorgaan. De plannen veranderden en de verkoop verhuisde naar de Audi van de Antwerpenaren. Zowel de West-Vlamingen als de vrienden van het Antwerpse slachtoffer vluchtten na de schietpartij weg, zonder de hulpdiensten te verwittigen.

De rechter acht de doodslag in deze zaak nu bewezen, maar houdt rekening met het feit dat die werd “uitgelokt”. Om die reden krijgt Tom K. slechts zes jaar celstraf, terwijl het openbaar ministerie 15 jaar eiste.