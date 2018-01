Ex-CD&V-politicus verdiende jarenlang miljoenen, maar betaalde geen euro belastingen

Ben S., een 53-jarige Zandhovenaar en ex-ondervoorzitter van de CD&V in Mol, is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk. De man verdiende miljoenen en had een extravagante levensstijl maar betaalde jarenlang geen personenbelasting. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De Belgische controlediensten kregen Ben S. in 2010 in het vizier in de nasleep van een Duits onderzoek naar de Zandhovenaar die enkele jaren voordien via zijn vennootschappen onder meer een Agusta-helikopter, jacht en privévliegtuig had gekocht. Hij was ook een gekende figuur in de polosportwereld en had ruiters voor minstens een miljoen euro gesponsord. Zelf verklaarde de vijftiger op enkele jaren tijd 12 miljoen te hebben verdiend door fondsen te verkopen.

Ben S., die in 2001 nog CD&V-ondervoorzitter in Mol was, stond terecht voor belastingontduiking van 2000 tot 2012, al bekende hij dat enkel van 2010 tot 2012 te hebben gedaan. Hij moest zich ook verantwoorden voor onder meer schriftvervalsing en witwaspraktijken en riskeerde een effectieve celstraf van drie jaar. Het werd een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en fiscale boete van 8.000 euro.

De Antwerpenaar werd enkel schuldig bevonden voor belastingontduiking van 2000 tot 2005 en van 2008 tot 2012. Voor de jaren daartussen kon niet worden bewezen dat hij toen in België woonde. Hoewel hij in die periode, waarin met miljoenen werd gegoocheld, een appartement huurde in Knokke, stond hij ingeschreven in het Groothertogdom Luxemburg. De rechter zag ook onvoldoende bewijzen voor de schriftvervalsing en witwaspraktijken.

Sinds 2009 woont Ben S. in een gehuurde villa in Zandhoven.