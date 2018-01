Australische man in zelfgemaakte boot na 100 dagen gered voor kust van Hawaï

De Amerikaanse kustwacht heeft afgelopen weekend voor de kust van Hawaï een Australische man gered die al honderd dagen op zee ronddobberde in een zelfgemaakte boot. Dat melden Australische media. De 62-jarige man was onderweg van Panama naar Australië, maar door de hevige wind was hij van zijn koers afgeweken en in de Hawaïaanse wateren terechtgekomen.

De man wilde de tocht van meer dan 14.000 kilometer afleggen met het 9 meter lange schip dat geen motor of communicatieapparatuur aan boord had. Volgens de Amerikaanse kustwacht waren zijn zeilen bovendien in een slechte staat.

Zondagnamiddag alarmeerde de man 6 kilometer voor de kust van Maui - op meer dan 8.000 kilometer van zijn vertrekpunt Panama, een passagiersschip, omdat hij er niet in slaagde de haven te bereiken. De man leek bij zijn redding gedesoriënteerd, aldus de kustwacht. “Gedesoriënteerd zijn terwijl je op zee bent zonder communicatiemiddelen kan dodelijk zijn als niet snel opgetreden wordt”, aldus officier van de kustwacht van Maui, Jacob Schlereth. “We feliciteren de goede Samaritaan die opmerkte dat er complicaties waren en de autoriteiten heeft verwittigd.”

De Amerikaanse douane zal de man ondervragen vooraleer hij zijn reis voortzet.