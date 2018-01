Vlaming vrijgelaten uit Filipijnse cel na arrestatie voor kinderhandel

Vlaming Koen Van den Broek (60) is gisteren na meer dan een week opsluiting weer vrijgelaten uit een politiecel in de Filipijnen. Dat bevestigt de lokale politie.

Van den Broek moest wel een borgsom van 3.000 euro betalen. Een rechter moet nog beslissen of hij ook het land mag verlaten.

De Vlaming werd in de kerstperiode gearresteerd op verdenking van kinderhandel. Hij werd opgepakt aan een bushalte in het bijzijn van enkele kinderen van wie hij geen familie was. Een Filipijnse wet stelt dat dit verboden is.

De ouders van de kinderen bevestigden nochtans aan de politie dat Van den Broek een vriend van de familie is. Toch hielden ze de Antwerpenaar meer dan een week vast.

Van den Broek hoopt in de loop van de maand terug naar Europa te kunnen reizen.