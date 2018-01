Dag start regenachtig maar wordt daarna droger

Brussel - Donderdag krijgen we eerst regen, maar later op de dag wordt het droger. Het blijft wel vaak bewolkt, met maxima van 9 tot 13 graden en een toenemende wind. Dat meldt het KMI.

Donderdagochtend krijgen we stilaan perioden van regen vanaf de Franse grens. In de loop van de dag wordt het wisselvallig vanaf de kust met enkele buien. In het westen en het centrum is het in de namiddag vaak droog met eventueel een paar korte opklaringen. In Hoog-België verwachten we ook na de middag nog perioden met regen of buien. Het is zeer zacht met maxima van 9 tot 13 graden.

De matige zuidenwind ruimt naar het westzuidwesten en neemt in het binnenland stilaan toe tot vrij krachtig of lokaal krachtig, met in de loop van de namiddag rukwinden van 60 tot 70 km/u. Aan de kust wakkert de wind na de middag aan tot krachtig of zeer krachtig met rukwinden van 70 tot 80 km/u.

Donderdagavond en in het begin van volgende nacht is het meestal droog met opklaringen en wolken. Later vannacht wordt het opnieuw zwaarbewolkt met stilaan perioden van regen vanaf het westen. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden over het westen. De zuidwestenwind luwt van vrij krachtig of krachtig vanavond naar matig volgende nacht. Rukwinden tot 65 km/u zijn aanvankelijk nog mogelijk.

Vrijdag wordt licht wisselvallig en zacht, met maxima tussen 5 en 10 graden. Tijdens het weekend wordt het geleidelijk kouder met soms neerslag.