Rotterdamse politie gaat “patsers uitkleden op straat” als ze niet kunnen bewijzen hoe ze hun dure kleren betaalden

In Antwerpen werd in 2013 al even een ‘project patser’ uitgetest, waarbij de politie stelselmatig op zoek zou gaan naar dure bolides met een chauffeur die geen officieel inkomen had. De politie van Rotterdam wil nu nog verder gaan en jongeren die met dure kleren rondlopen terwijl ze geen inkomen hebben, aan onderzoek onderwerpen.

“Het zijn vaak jonge gasten die zich onaantastbaar achten”, vertelt de Rotterdamse politiecommissaris Frank Pauw aan De Telegraaf. “We gaan ze uitkleden op straat.” Het gaat om een proefproject in de Nederlandse stad waarbij agenten een speciale training zullen krijgen om dure designerkleren te herkennen. Wanneer de drager van die dure kleren niet kan verantwoorden hoe hij of zij die betaald heeft, dan zullen de kleren in beslag genomen worden.

“Deze jongeren hebben geen inkomen, soms zelfs schulden door een eerdere veroordeling, maar dragen ook een outfit die de 1.500 euro overstijgt. Dat is ondermijning van de rechtsstaat als je het heel groots maakt, maar kleiner bekeken ook een fout signaal naar buurtbewoners”, aldus Pauw. Daarom vindt hij het ook zo belangrijk om de jongeren te ontdoen van hun dure kleren.

Het voornaamste doelwit van de Rotterdamse politie zullen de leden zijn van een criminele jeugdgroep die in de zone Rotterdam-West voor heel wat overlast zorgt. Het project zal binnenkort van start gaan, maar momenteel moet nog bekeken worden wat er juridisch haalbaar is.

Het project vertoont een zekere gelijkenis met het patserproject van de Antwerpse politie in 2013, een strategie die ook in Rotterdam werd toegepast. In Antwerpen werd echter relatief snel weer gestopt met dat project omdat het nauwelijks resultaten opleverde.