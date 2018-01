VIDEO. Jongen (4) begon het nieuwe jaar met een ontroerende ode aan zijn overleden zusje

Oudejaarsavond is niet voor elke familie even vrolijk. In de familie van Samir Deais had 31 december de eerste verjaardag van hun dochtertje Ava moeten zijn, maar die overleed al in mei. Haar grote broer Alex stond er echter op om voor zijn zusje te zingen op haar verjaardag. Hij koos daar het toepasselijke ‘Remember Me’ uit de film ‘Coco’ voor.