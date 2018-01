Collega-rappers maken Boef met de grond gelijk: “Hypocriet figuur met IQ van goudvis”

De aandacht die Boef nu krijgt, verdient de Nederlandse rapper niet. Dat is de mening van Gorik van Oudheusden, beter bekend onder zijn artiestennaam Zwangere Guy. De Brusselaar heeft geen goed woord over voor zijn collega in een opiniestuk in De Morgen. “Hij is een hypocriet figuur met het IQ van een goudvis.” Ook Studio Brussel-dj Lefto heeft weinig goede woorden over voor de rapper.

De Nederlandse rapper Boef ligt zwaar onder vuur nadat hij in filmpjes op sociale media had uitgehaald naar enkele vrouwen die hem op nieuwjaarsnacht een lift hadden gegeven. Kechs, noemde hij hen, te vertalen als bitches of hoeren. Sindsdien weigeren enkele radiozenders zijn muziek nog te draaien en verontschuldigde de rapper zich ook al. “De heisa is terecht”, zegt hij.

In een opiniestuk in De Morgen wordt Boef nu ook de mantel uitgeveegd door zijn collega Gorik van Oudheusden, beter bekend als Brussels jeugdwerker en rapper Zwangere Guy. “Boef is meer een opgeblazen popartiest dan een rapper”, schrijft hij. “De man, Sofiane Boussaadi, heeft niet veel met hiphop te maken. Een van de diepste funderingen van hiphop is namelijk respect, wat bij deze artiest zeer ver te zoeken is. Laten we dan ook hopen dat januari 2018 de laatste maand van zijn carrière wordt. Al is daar veel meer voor nodig dan zo’n domme opmerking van hem.”

Dat hij vrouwonvriendelijk is, is niet nieuw volgens Zwangere Guy. Zo haalt hij het voorbeeld aan van een freestyleplatform waar Boef al binnen de eerste 45 seconden alle vrouwen en homo’s voor het vuil van de straat had uitgescholden.

“Eerst twijfelde ik om dit stukje te schijven. Ik ben om te beginnen een rapper en geen opiniemaker. Ten tweede verdient deze hypocriete figuur met het IQ van een goudvis deze aandacht niet. Naar Boef stopte ik met luisteren de dag ik zijn zin ‘Ik heb een slaaptekort want ik slaap te kort’ hoorde. De man is er desondanks toch in geslaagd om bekend geworden. Welaan dan, beste Boef, rust wordt je niet gegund zolang je haat als deze blijft verspreiden. En in naam van mijn vrouw, mijn zus en alle vrouwen op deze aardkloot: een welgemeende fuck you.”

DJ Lefto Foto: VRT STUDIO BRUSSEL

“Muziek niet meer draaien”

Ook bij Studio Brussel-dj Lefto is weinig goeds te horen over Boef. “Het is een beetje dom, maar het verbaast me niet”, zegt hij bij VRT Nieuws. “Het weerspiegelt welke persoon hij is. Ik denk sowieso ook dat hij zijn excuses onder druk van de platenfirma heeft aangeboden. Ik denk dat hij echt meende wat hij zei. Dit gaat er gewoon over. Het is wel slechte reclame voor hem. Ik snap zijn probleem niet. Misschien heeft hij een probleem met vrouwen, maar dan moet hij naar een psycholoog gaan. Ik vind zijn muziek crap. Maar iemand met zijn status zou moeten weten dat je dit niet doet.”

Vulgaire muziek, noemt Lefto de songs van Boef, en dus durft hij de vraag stellen of diens muziek überhaupt wel gedraaid had moeten worden op onze radiozenders. “Zijn deuntjes zijn wel catchy, maar de vraag is: wat zegt hij eigenlijk? Ik ben bijna gechoqueerd door wat hij zegt. Als je dit wil vermijden, dan moet je uiteindelijk als zender gaan weigeren hem te draaien. Dan krijg je misschien de kritiek: maar wat dan met het recht op vrije meningsuiting, maar het draait hier inhoudelijk ook om niets. Concentreer je ook eens op de tekst, dan zal je dat merken. Soms denk ik dat je als zender of als programmator van een programma inderdaad moet durven beslissen om dit niet te draaien.”