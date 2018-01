Zoon van Dany Verlinden zoekt speelminuten in Duitse tweede klasse

Jeugdinternational Thibaud Verlinden speelt de komende zes maanden op uitleenbasis voor de Duitse tweedeklasser FC St. Pauli, zo maakte de club woensdag bekend.

De achttienjarige beloftevolle winger wordt tijdelijk overgenomen van de Engelse eersteklasser Stoke City, waar hij momenteel nog niet aan spelen toekomt. De zoon van Club Brugge-monument Dany Verlinden werd in de zomer van 2015 door Stoke overgenomen van Standard. Voordien kwam hij in ons land voor de jeugd van Club uit. Bij Stoke City heeft hij nog een contract tot de zomer van 2022.

Verlinden is intussen reeds naar het Zuid-Spaanse Malaga afgereisd waar de linkse traditieclub uit het Noord-Duitse Hamburg momenteel op trainingskamp is. Ook oude bekenden Waldemar Sobota (ex-Club Brugge) en Sami Allagui (ex-Anderlecht) verdienen hun brood bij St. Pauli, halverwege het seizoen de nummer tien in de Duitse tweede klasse.