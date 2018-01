VIDEO. Slachtoffer aanslag Istanbul krijgt gedenkplaat

Houthalen-Helchteren - Het Belgische slachtoffer van de aanslag in nachtclub Reina in Istanbul op 1 januari vorig jaar heeft woensdag een gedenkplaats gekregen in Houthalen-Helchteren. Mehmet Kerim Akyil was een van de 39 slachtoffers van de schietpartij. Burgemeester Alain Yzermans (sp.a) en gouverneur Herman Reynders (sp.a) huldigden de herdenkingsplaats woensdagavond officieel in.

Een winterlinde en een gedenkplaat met daarop het ‘peace’-teken vormen vanaf woensdag de gedenkplaats voor Kerim Akyil, het Belgische slachtoffer van de aanslag op nachtclub Reina in Istanboel. Burgemeester Alain Yzermans spreekt over een bijzonder moment van solidariteit. “Het is uniek in de geschiedenis van onze gemeente dat er met zoveel mensen wordt samengekomen om solidariteit en samenhorigheid te tonen”, aldus de sp.a-burgemeester. “Kerim was het slachtoffer van een onmenselijke daad en dit is een moment van bezinning en troost.”

Mehmet Kerim Akyil Foto: hbvl

Honderden vrienden, familie en dorpsgenoten kwamen woensdagavond samen op de nieuwe herdenkingsplaats voor Kerim Akyil. Ali Akyil, de vader van Kerim, zijn broer en zus en enkele vrienden hielden toespraken ter nagedachtenis van de 23-jarige Houthalenaar. “Nu je er niet meer bent, besef ik hoe onmisbaar je warmte is”, aldus Ali Akyil. “Was ik er vorig jaar maar bij om je te beschermen.”

De Limburgse gouverneur Herman Reynders riep op om op een vredevolle manier met elkaar om te gaan. “Limburg is al enkele keren het slachtoffer van terreurdaden”, aldus Reynders. “Een jonge moeder uit Tongeren werd vermoord bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils, twee kinderen uit Lanaken kwamen om bij de aanslag in Zaventem en vorig jaar liet Kerim het leven in Istanbul. Laat ons samenwerken om te komen tot een betere wereld. Laat dat de boodschap zijn die Kerim ons vandaag achterlaat.”