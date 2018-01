VIDEO. Vreugde en verdriet in 1 beeld: taxichauffeur ontdekt dat hij de lotto gewonnen heeft 4 jaar na overlijden vrouw

Een Britse taxichauffeur en alleenstaande vader van vijf beleefde ongetwijfeld de beste eindejaarsfeesten van zijn leven nadat hij ontdekte dat hij 25 miljoen Britse pond (28 miljoen euro) heeft gewonnen. De man reed al twee dagen met zijn lotje rond in het handschoenenkastje van zijn auto tot hij de Britse nationale loterij contacteerde. Toch was er ook nog verdriet: de Brit verloor vier jaar geleden zijn vrouw tijdens de kerstperiode toen ze plots in elkaar zakte bij de kerstboom.

Amo Riselli had ooit een hartaanval omdat hij 70 uur per week rondreed in zijn taxi om zijn grote gezin te kunnen onderhouden. Enkele dagen voor kerstmis kon hij echter zijn vreugde niet bedwingen toen hij plots bevestiging kreeg dat hij multimiljonair was geworden. De vader van vijf reed al enkele dagen rond met het winnende lotje in zijn auto, voor hij doorhad dat hij de grote winnaar van de pot was. Hij dacht eigenlijk eerst dat hij ‘slechts’ 240.000 pond had gewonnen en was toen al uitzinnig van vreugde, tot hij besefte dat het bedrag tien keer groter is.

Riselli kon deze kerst uitgebreid vieren met zijn talrijke kroost Foto: Facebook

“Ik kan niet geloven dat het echt is”, aldus de man die al jaren zijn lotjes in hetzelfde postkantoor koopt. “Ik zei altijd: ‘Op een dag zal ik de grote pot winnen’, maar nu is dat realiteit geworden.” De man vierde uitbundig met zijn vijf kinderen, maar hij had toch ook nog wat verdriet omdat hij vier jaar geleden zijn vrouw verloor toen ze een hartaanval kreeg bij de kerstboom. Hij was op dat moment aan het werk en was dus niet thuis toen het noodlot toesloeg. “Het was erg triest”, zegt zijn buurvrouw in de Britse media. “Hij is een harde werker die zijn dochters en kleinkinderen erg graag ziet. Hij is een ook geweldige vriend voor ons.”

Plichtbewust

Riselli, die ook negen kleinkinderen heeft, beloofde in de Britse pers dat hij niet gaat veranderen omdat hij nu plots multimiljonair is. De plichtbewuste man reed zelfs nog rond in zijn taxi op Kerstdag, zelfs toen hij al wist dat hij in één klap steenrijk is geworden. Al geeft hij wel toe dat hij binnenkort de sleutels van zijn taxi voorgoed aan de kant zal leggen en hij zal vanaf nu ook niet meer meedoen met de loterij. “Het is nu aan iemand anders om te winnen”, aldus de winnaar. “Ik mag nu misschien een miljonair zijn, maar ik ben nog steeds dezelfde persoon die ik vroeger was. Ik heb gewoon wat meer kleingeld in mijn zakken.”

De man hoeft zich alvast geen zorgen meer te maken over zijn financiële situatie, en mocht terecht zo hard schreeuwen toen hij ontdekte dat hij de grote winnaar is. Hoe zou jij reageren mocht je plots horen dat je 28 miljoen euro mag gaan afhalen?