VIDEO. Sint-Maarten na de orkaan: “Nog 2 lichamen in een boot gevonden...vastgebonden”

Grauw en bruin. Geen blad meer aan de bomen. Geen sprietje gras meer. Zo zag Sint-Maarten eruit, vlak na orkaan Irma. Doods. Amper een paar weken later groeiden de eerste blaadjes terug. Het groen overleefde. Een teken van hoop, voor een eiland in nood. Toch blijft Irma een ramp voor het milieu. “Koraalriffen zijn zwaar beschadigd, wat slecht is voor mens en natuur”, vertelt Tadzio Bervoets (35), manager van Sint-Maarten Nature Foundation.