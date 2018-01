VIDEO. Slachtoffer valse ‘seksenquête’ getuigt: “Hij vroeg me expliciete beelden”

Houthalen-Helchteren - De twintiger uit Houthalen-Helchteren die zich uitgaf voor een masterstudent aan de KU Leuven om zo seksuele informatie van jonge vrouwen te verwerven, vroeg aan en verkreeg van zijn slachtoffers intieme beelden. Dat vertelt een van de slachtoffers aan VTM NIEUWS. Maar liefst 26 vrouwen, onder wie twee minderjarigen dagen hem voor de rechter.

Willem V. (23) mailde de nepênquete tussen 6 december 2012 en 20 mei 2015 naar minstens 26 meisjes en jonge vrouwen tussen 15 en 25 jaar.

Omdat het er een authentieke KU Leuven-mail uitzag, ging het slachtoffer dat in de reportage haar verhaal doet erop in. Aanvankelijk bleef het bij vragen over de ongemakken van grote borsten tijdens het sporten. Maar de vragen werden in latere mails steeds explicieter, tot hij haar zelfs vroeg om beelden door te sturen. Toen ging er een alarmbel af bij de vrouw. Ze schrok er uiteindelijk vooral van dat de Limburger “dicht bij de vriendenkring” stond.

Willem V. moet zich verantwoorden voor acht feiten, waaronder misbruik van vertrouwen, het aannemen van valse namen en het aanmaken van fictieve e-mailaccounts. Hij wordt ook beticht van aanranding van een 15-jarig meisje tussen september 2012 en december 2013. Dat vermeende slachtoffer en een ander 16-jarig meisje zette hij tussen eind 2013 en mei 2015 aan tot ontucht, onder meer via films en foto’s met een pornografisch karakter.