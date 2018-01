Waarom raakt de elektrische auto (nog) niet van de grond in ons land?

Brussel - De verkoop van elektrische auto’s raakt in België maar niet van de grond. Het voorbije jaar werden in ons land 2.713 volledig elektrische voertuigen ingeschreven. Een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder, maar elektrische wagens vormen amper een half procent van de totale autoverkoop.

De autoverkoop boert in ons land als nooit tevoren. In 2017 werden er in ons land maar liefst 546.558 nieuw personenwagens van een nummerplaat voorzien. Dat maakte van 2017 meteen het derde beste jaar ...