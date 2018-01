Binnenkort baasje en huisdier in één graf?

Brussel - Kan u zich binnenkort samen met uw gecremeerde hond of kat laten begraven of uitstrooien? Als het van sp.a afhangt wel. De partij werkt in het Vlaams parlement aan een resolutie om mensen en gecremeerde huisdieren samen op hetzelfde kerkhof te laten begraven. In thuisbasis Hasselt wil Vlaams parlementslid Rob Beenders alvast een proefproject starten. “Met de toenemende eenzaamheid zijn huisdieren voor veel mensen een echt deel van het gezin geworden. En dus moeten ze ook samen met hun baasjes begraven kunnen worden.”

De assen van een gecremeerde hond meegeven in de kist of ze bijzetten in het columbarium: het gebeurt nu al op sommige plaatsen, maar eigenlijk is het wettelijk verboden. “In de huidige regelgeving ...