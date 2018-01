Annemie Turtelboom (Open Vld) kandidaat-lid van de Europese Rekenkamer

De federale ministerraad heeft woensdag oud-minister Annemie Turtelboom (Open VLD) voorgedragen als kandidaat-lid van de Europese Rekenkamer. Dat heeft de woordvoerder van premier Charles Michel (MR) gemeld. Turtelboom volgt bij de Europese Rekenkamer de in opspraak gekomen Karel Pinxten op.

De ministerraad droeg woensdag via een elektronische procedure Annemie Turtelboom voor als kandidaat-lid. De kandidatuur van de liberale politica wordt donderdag reeds voorgelegd op een vergadering van de ambassadeurs van de lidstaten bij de Europese Unie. Het zijn de lidstaten die de leden van de Rekenkamer benoemen.

Klacht tegen Pinxten

De regering moest op zoek naar een nieuw Belgisch lid voor de Europese Rekenkamer nadat het Europees Parlement in november een negatief advies had uitgebracht over de kandidatuur van Karel Pinxten. De 65-jarige oud-minister van Landbouw en Defensie ambieerde een derde ambtstermijn van zes jaar, maar dat zag een meerderheid van het halfrond niet zitten.

Eerder opende het Europese antifraudebureau Olaf ook een onderzoek naar beschuldigingen aan het adres van Pinxten. De klacht handelt over feiten die teruggaan tot september 2016, maar het is niet bekend waarover ze precies gaat. Het volstond echter voor zijn tegenstanders om zijn kandidatuur te ondermijnen.

De 50-jarige Turtelboom zat van 2008 tot 2014 in de federale regering, waar ze onder meer minister van Binnenlandse Zaken en Justitie was. In 2014 maakte ze de overstap naar de Vlaamse regering. Ze was er viceminister-president en minister van Begroting en Energie. In april 2016 nam ze ontslag omdat het dossier rond de zogenaamde Turteltaks ‘te gepersonaliseerd’ was geworden.

De Europese Rekenkamer onderzoekt de betrouwbaarheid van de begrotingen van de Europese instellingen. De instelling met zetel in Luxemburg telt één lid van elke lidstaat.