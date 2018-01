Dode en twee gewonden bij mesaanval in Ierland

In de Ierse stad Dundalk is woensdagmorgen een 24-jarige Japanner bij een mesaanval om het leven gekomen. Twee andere mensen raakten gewond, dat laat de politie weten. De vermoedelijke dader is kort daarna gevat.

Het motief voor de aanval is onduidelijk. De aanval lijkt willekeurig en zonder andere hulp te zijn begaan. Er zijn geen aanwijzingen dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Terrorisme is één van de onderzoekspistes.

Op vraag van het Duitse persbureau DPA bevestigde de politie berichten in media dat de veronderstelde dader uit het Midden-Oosten stamt. Het gaat om een achttienjarige Egyptenaar. Hij zou asiel in Ierland hebben gezocht, aldus de Britse commerciële zender Sky. De Ierse autoriteiten zullen contact met Caïro opnemen. Twee dagen geleden was de man al in aanraking met de politie gekomen.

Dundalk ligt aan de oostkust van Ierland tussen Dublin en het Noord-Ierse Belfast.