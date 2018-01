Vakbondsman: “Boer joeg me met tweeloop van zijn erf”

Genk - Ja, ze leven nog allemaal, de vijftig jonge talenten die we twintig jaar geleden voorstelden in ‘U hoort nog van hen’. Al had het ook anders kunnen lopen. De Genkse vakbondsman Jan Staal (47), ABVV-secretaris voor de algemene centrale, moet niet nadenken wanneer we hem vragen naar zijn hoogtepunt van de voorbije twintig jaar. “Dat ik een hartstilstand heb overleefd op 10.000 meter hoogte en het nog mag navertellen.”

Jan Staal: klinkt als een actieheld, maar in werkelijkheid is de 47-jarige Genkenaar nog steeds secretaris bij de socialistische vakbond, zoals hij dat twintig jaar geleden ook al was.

“Ik word ...