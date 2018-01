Vrouw vrijgelaten in Duitsland na vondst van twee dode baby’s

De 46-jarige moeder van twee baby’s die dood werden teruggevonden in een appartement in het oosten van Duitsland, is woensdag vrijgelaten. De politie zei dat er nog geen bewijs was van een misdrijf.

De krant Bild meldde dat de lichamen in een diepvriezer werden gevonden in het appartement in Benndorf. De ex-partner van de vrouw had de autoriteiten op de hoogte gebracht. Maar tot dusver heeft het parket haar aanhouding niet gevorderd.

De politie wou niet zeggen waar de baby’s werden gevonden en welke verklaring de vrouw had afgelegd. Ook haar identiteit werd niet bekendgemaakt, op grond van de strikte privacywetten die in Duitsland gelden. Maar de politie gaat ervan uit dat de lichamen zich al lange tijd bevonden op de plaats waar ze gevonden werden.