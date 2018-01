“Brailleschrift blijft ondanks technologische evoluties belangrijk communicatiemiddel”

Donderdag is het opnieuw Wereldbrailledag. Op die dag wil de Brailleliga het grote publiek sensibiliseren en informeren over het brailleschrift en het belang van dat schrift, ondanks het feit dat de technologische ontwikkelingen niet stilstaan. In Brussel wordt Manneken Pis voor de gelegenheid uitgedost als blinde schooljongen.

Louis Braille, de uitvinder van het schrift. Foto: www.bridgemanimages.com

De Wereldbrailledag wordt al sinds 2001 gevierd op de verjaardag van Louis Braille, die meer dan 190 jaar geleden het brailleschrift uitvond. Vorig jaar stond de dag in het teken van het digitale braillebeleid en technologische ontwikkelingen, zoals de brailleleesregel of de brailletablet.

Braille voor dt-fouten

“Dit jaar willen we niet speciaal iets nieuws aankondigen, maar willen we het blijvende belang benadrukken van het brailleschrift, ondanks de nieuwe technologieën, zoals spraaktechnologie, die worden ontwikkeld”, legt woordvoerster van de Brailleliga Lynn Daeghsels uit. “Zo kan een blinde of slechtziende persoon dankzij een brailleleesregel niet alleen een computer gebruiken en mails lezen, maar ook teksten opmaken en deze nalezen op schrijffouten. Met spraaktechnologie is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te controleren op dt-fouten.”

De Brailleliga vraagt dan ook om het brailleschrift niet te onderschatten. “Het schrift blijft belangrijk als informatie- en communicatiemiddel voor wie lijdt aan een visuele handicap”, aldus Daeghels.

Blind Manneken Pis

Net als de vorige jaren zal Manneken Pis donderdag voor de Wereldbrailledag uitgedost zijn als een blinde schooljongen met zijn blindegeleidehond. Wie wil kan bovendien (nieuwjaars)wensen in braille naar zijn familie en vrienden sturen via bericht.braille.be.

De Brailleliga telt 14.500 leden, die ze hulp biedt rond alle facetten van het leven, van het aanleren van het brailleschrift tot het geven van tips om het huishouden te doen met een visuele handicap. Over het aantal blinden en slechtzienden in België bestaan volgens de Brailleliga geen officiële cijfers. Wereldwijd hebben 253 miljoen mensen een visuele handicap, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.