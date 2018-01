Springtij Antwerpen: stilaan weer normale situatie aan Scheldekaaien

Zoals verwacht is het water van de Schelde omstreeks 16 uur over de blauwe steen aan de Scheldekaaien gelopen. De brandweer hield de situatie nauwlettend in het oog. De politie heeft de Scheldekaaien omstreeks 17 uur weer vrijgegeven voor het verkeer. En een uurtje later gingen ook de parkeerterreinen weer open.

Wegens de combinatie van springtij en de noordwesterstorm gold woensdag overal langs de Schelde de hoogste waakzaamheid. Niet alleen werden alle gecontroleerde overstromingsgebieden deze namiddag open gezet, met voor het eerst wellicht ook de 600 hectaren van Kruibeke, tegelijk kondigde het bestuur van De Vlaamse waterweg woensdagnamiddag van 15 tot 19 uur een volledige ‘scheepvaartstremming’ af tussen Wintam (Bornem) en Dendermonde.

Ook op de Rupel, de Beneden-Nete en de Beneden-Dijle geldt dan een vaarverbod. Dit dan om te verhinderen dan door extra golfslag de dijken zouden worden aangetast.

Omstreeks 16 uur liep het water van de Schelde 15 cm over de blauwe steen. De laatste keer dat het water zo hoog stond aan de Scheldekaaien dateert van de zogenaamde sinterklaasstorm in 2013. Toen steeg het waterpeil tot 7,30 meter. Nu was dat mogelijk 7,20 meter. Een deel van de kerstmarkt op het Steenplein is ook onder water gelopen. De Scheldekaaien zijn omstreeks 17 uur wel opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.

Omstreeks 17.40 uur werden de waterkeringspoorten opnieuw geopend, zodat automobilisten opnieuw de parkings naast de Scheldekaaien kunnen gebruiken. Op basis van de laatste prognoses zullen de waterkeringspoorten ook morgen open blijven. . Alle activiteiten op het Steenplein, onder andere voor Winter in Antwerpen, worden in principe op donderdag hervat.

Zoals verwacht: het water van de #Schelde is inmiddels over de 'blauwe steen' gekomen aan de #kaaien. We zetten er veel ploegen in om de situatie van de waterkeringsmuren continu te monitoren. #storm pic.twitter.com/IqGQZEouc0 — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) 3 januari 2018

Bornem. Foto: tdk

Een half uurtje voordat de Schelde haar hoogste peil bereikte in Bornem, stond het op sommige plaatsen gelijk met de dijk. Dat is onder meer het geval in het gehucht Buitenland. Gevaar voor woningen was er niet. De brandweer hield de Scheldedijk in de gaten.

De waarschuwing “gevaarlijk springtij Zeeschelde” wordt pas gegeven vanaf 7 meter TAW. Vanaf dan geldt dan ook een vaarverbod. Volgens de Vlaamse Waterweg is het de derde keer ooit dat zo’n verbod wordt afgekondigd.

Waterkeringsmuur

De waterkeringsmuur op de Scheldekaaien werd gisteren al gesloten. “Tot deze middag kan de parking nog verlaten worden langs de nieuwe helling aan de Fortuinstraat. We raden het sterk af om de waterkering over te steken tijdens of net na hoogwater”, meldde de Antwerpse politie eerder vandaag. Na 16 uur stonden er nog altijd heel wat wagens geparkeerd aan de Scheldekaaien.

De sluiting van de waterkeringspoorten heeft ook gevolgen voor het stadsfestival ‘Winter in Antwerpen’. De attracties en de omliggende kramen op en rond het Steenplein blijven woensdag gesloten. Ook alle activiteiten van ‘Winter in Antwerpen’ woensdag op het Steenplein zijn geannuleerd.

“De ergste rukwinden zijn achter de rug”, zei ook VRT-weerman Frank Deboosere woensdagmiddag. “Deze namiddag zijn rukwinden tot 90 km per uur nog wel mogelijk. Maar het is nu vooral oppassen voor de hoge waterstand. Door de volle maan van gisteren en het feit dat de zon dicht bij de aarde staat, zal de waterstand extra fel zijn. Deze namiddag zal het alle hens aan dek zijn in Antwerpen. Hopelijk niet over dek.”

Kaart voorspelde toestand overstromingsgebied in Kruibeke. Foto: Waterinfo.be

145 km per uur

De zware storm die sinds gisteravond de Lage Landen geselt, bereikte op de rede van Vlissingen de voorbije nacht pieken van 145 km per uur (of 11 Beaufort). Dat bevestigt administrateur-generaal Jacques D’Havé van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. “In die omstandigheden werd kort na middernacht de beloodsing van en naar de Vlaamse havens gestaakt. Rond 6u werd de beloodsing hervat, maar alleen voor swath-operabele schepen (schepen waarop de catamaran-loodsboot een loods kan afzetten, nvdr). Er was echter weinig verkeer want het eerste opvarende schip dat we moesten beloodsen, diende zich pas rond 8 uur aan.”

De reden voor het tijdelijk stopzetten was volgens Jacques D’Havé niet zozeer de golfhoogte met pieken tot meer dan vijf meter maar vooral een te geringe zichtbaarheid wegens het voortdurend overslaande buiswater. Enkele zeeloodsen zijn op afvarende schepen moeten meevaren naar de volgende bestemming.

Veerdiensten en waterbus

Ook in het binnenland zorgt de storm bij de maritieme diensten voor hinder. Voor de meeste Vlaamse veerdiensten is in de vroege ochtend beslist niet uit te varen. Dit dan vooral wegens de zeer hoge waterstanden. Op die manier vaart de waterbus in Antwerpen niet uit en liggen ook de Scheldeveren vanaf Linkeroever tot Hamme stil. In Nieuwpoort is de veerdienst over de IJzermonding gestopt wegens de hoge golfslag.