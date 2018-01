Boef reageert opnieuw: “Het valt niet goed te praten, maar ze wensen me nu zelfs dood”

De Nederlandse rapper Boef bijt stevig van zich af na de bakken kritiek omwille van zijn vrouwonvriendelijke uitspraak. “Jullie gebruiken dit om mij te discrimineren”, reageert hij verontwaardigd via zijn Instagram-account.

Boef verweet dinsdag drie meisjes voor hoer. Ze waren hem op nieuwjaarsnacht komen ophalen toen hij met een platte band langs de kant van de weg stond. Maar na die opmerkelijke uitspraak kreeg hij bakken kritiek over zich heen. Onder meer MNM-dj Karolien Debecker besloot om zijn muziek niet meer te draaien.

Op zijn Instagram-account bijt de Nederlandse rapper intussen stevig van zich af. “Er is veel ophef over de fout die ik heb gemaakt en dat is terecht. Het valt niet goed te praten”, gaat hij van start. “Maar ik krijg ook duizenden racistische reacties van mensen die mij sowieso nooit iets gunden. Nu gebruiken ze mijn fout om me kapot te maken en me zelfs letterlijk dood te wensen.”

Sofiane Boussaadia, de echte naam van Boef, vindt het naar eigen zeggen niet erg dat mensen hem uitschelden om wat hij heeft gezegd. “Maar om dit als excuus te gebruiken om nu vrij discriminerende taal naar mijn hoofd te slingeren maakt jou niet beter dan mij. Voor alle fans die mij vergeven en blijven steunen: een dikke shoutout naar jullie. Door jullie geef ik niet op en ga ik door. Nogmaals sorry voor alle dames en binnenkort kom ik terug.”

LEES OOK. Vrouw die Boef “hoer” noemde, laat van zich horen: “Waar ben je mee bezig?”