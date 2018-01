Caitlyn Jenner vertrouwt de Kardashians eigenlijk niet

Caitlyn Jenner heeft in een tv-interview gezegd dat ze Kim Kardashian en Kris Jenner niet vertrouwde als het op haar geslachtsverandering aankwam. Zo liet ze hen haar biografie lezen die gepubliceerd zou worden, maar haalde bewust de laatste pagina's die over haar transitie gaan er uit. Het contact met al haar stiefkinderen zou ondertussen verwaterd zijn.

Caitlyn Jenner deed een paar opvallende bekentenissen in de tv-show 'Piers Morgan's Life Stories'. De voormalige olympisch kampioen die jarenlang met Kris Jenner getrouwd was, vertelde er onder meer dat ze haar ex-vrouw en stiefdochter Kim Kardashian in eerste instantie niets had verteld over de op til zijnde geslachtsoperatie uit vrees dat ze het naar de pers zouden lekken.

Kim mocht dan wel een voordruk lezen van haar biografie 'The Secrets Of My Life', maar die bevatte niet de laatste pagina's. Daarin vertelde ze over haar plannen om van man naar vrouw te transitioneren. "Ik vertelde er niemand over, want het ging ook niemand wat aan", zegt ze in de talkshow. "Natuurlijk vertrouwde ik hen niet. Ik vond het vreselijk dat ik hen op de hoogte moest brengen van het feit dat het boek niet over hen gaat."

Verwaterd contact

Naar verluidt hoort Caitlyn nog elke dag haar twee dochters Kendall en Kylie, maar dat geldt niet voor iedereen van het voormalige gezin. Zo krijgt ze amper nog een teken van leven van haar stiefdochters Kim, Khloé en Kourtney. "Het doet pijn, maar het is niet het einde van de wereld. Toch heb ik 23 jaar van mijn leven gespendeerd aan hen overal naartoe brengen, hen opvoeden en voor hen zorgen."