Vader treft zoon (33) dood aan op oprit: “Hij wou ons waarschijnlijk nog alarmeren”

Oostkamp - Er is geen sprake van criminele feiten in de Gevaartsestraat in Oostkamp. Daar werd op Nieuwjaar een man dood op zijn oprit terug gevonden. “De autopsie wees uit dat het om een natuurlijke dood ging”, zegt zijn vader.

De man die op Nieuwjaar dood op zijn oprit in Oostkamp werd gevonden, stierf een natuurlijke dood. Dat bevestigde zijn vader een dag na zijn overlijden. “De omstandigheden waren nogal vreemd. Maar wel allemaal perfect te verklaren”, zegt hij. “Er is een zeer grondig onderzoek gevoerd, maar alles wijst erop dat hij een natuurlijke dood stierf.”

De 33-jarige man vierde oudejaarsavond nog samen met zijn ouders. De zoon des huizes woont in het huis naast dat van hen. “Hij is naar huis gegaan en gaan slapen”, zegt zijn vader. “Op dat moment leek er absoluut niets aan de hand.”

Urenlang onderzoek

Maar amper enkele uren later trof de man zijn zoon dood op de oprit aan. Omdat de omstandigheden op het eerste gezicht nogal verdacht waren nam de politie geen risico. Het labo, het afstappingsteam en de wetsdokter werden gevorderd. Die onderzochten elk mogelijk spoor en lieten niets aan het toeval over. Enkele uren lang waren ze met het onderzoek in de weer. Dat werd uiteindelijk pas tegen de vooravond stopgezet.

“Hij kreeg vermoedelijk iets toen hij in zijn bed lag en probeerde ons wellicht nog te alarmeren”, zegt de vader. “Wat hij precies kan gekregen hebben, is voor ons ook onduidelijk. Hij had een zwakke maag, maar geen idee of dat er iets mee te maken heeft.”

Het parket gaf eerder al aan dat alle mogelijkheden nog open lagen. Van mogelijke verdachten was weliswaar geen spoor.

Geen drugs

Gistermiddag werd een autopsie op het lichaam van de jongeman uitgevoerd. Wat het resultaat daarvan precies is, kon het parket gistermiddag nog niet bekendmaken. Voor de familie is het echter wel duidelijk. “Hij stierf een natuurlijke dood. Dat bleek ook uit de autopsie. Er was geen sprake van drugs of overmatig alcoholgebruik. Doordat er zoveel mensen ingezet worden, leek dat even anders. We appreciëren de grondigheid van het onderzoek en hopen dat onze zoon in vrede mag rusten.”